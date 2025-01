Juventus: quanto ha guadagnato (finora) dalla Champions League, la differenza fra playoff e ottavi diretti

. Per classifica, morale, e soprattutto guadagni., poco da fare: ci si muove in una delle edizioni più remunerative, dove ogni dettaglio può tradursi in entrate decisive per il bilancio di un club. Quest'anno, la competizione non è solo una vetrina sportiva, ma anche un'occasione economica senza precedenti, grazie a una struttura di premi che premia sia i risultati che il prestigio.Naturalmente, la qualificazione diretta agli ottavi di finale è il traguardo più ambito per chi punta al massimo rendimento economico. Per chi accede direttamente alla fase a eliminazione diretta,Tuttavia, il percorso alternativo attraverso gli spareggi non è da sottovalutare: chi raggiunge gli ottavi passando dai playoff ottiene 11 milioni per la qualificazione, più un milione per l'accesso agli spareggi, arrivando così a 12 milioni complessivi. Per la Juventus, dunque, è un'occasione persa: passerà dai playoff nonostante due partite abbordabili.

Per la Juve non è tutto perduto, ma l'importanza di mantenere posizioni alte nella classifica del girone unico è cruciale. Qualificarsi tra il nono e il sedicesimo posto garantisce un premio di 2 milioni di euro per l'accesso ai playoff, con la possibilità di recuperareAttualmente,Stando ai dati raccolti da Calcio&Finanza, il club ha già ricevuto un bonus di partecipazione di 18,62 milioni di euro, una cifra identica per tutte le squadre che accedono alla fase a gironi. A questo si aggiungono 3,3 milioni derivanti dalla posizione attuale in classifica, un risultato che tiene conto del fatto che i bianconeri non possono scendere sotto il 25° posto. La parte più corposa arriva però dalla distribuzione dei diritti televisivi: 21,14 milioni di euro provengono dalla quota europea, calcolata in base al peso del mercato nazionale italiano e al ranking UEFA degli ultimi cinque anni. Ulteriori 9,27 milioni derivano dalla quota non europea, legata al ranking storico decennale, che premia la costanza di rendimento, escludendo però i bonus legati ai titoli conquistati nella storia.

Infine, un altro aspetto rilevante riguarda i bonus legati ai risultati. La Juventus ha accumulato 8,4 milioni di euro grazie a tre vittorie, ciascuna premiata con 2,1 milioni, e tre pareggi, che aggiungono 700mila euro ciascuno. Questo totale è stato raggiunto nonostante la sconfitta subita contro lo Stoccarda, a dimostrazione di un percorso complessivamente positivo nella fase iniziale della competizione.In sintesi, la Juventus ha già accumulato un totale di, una cifra che testimonia il peso economico della Champions League per un club di questo calibro. Con il prosieguo della competizione, ogni passo avanti non sarà soltanto una vittoria sul campo, ma un tassello fondamentale per il futuro del club, sia sportivo che finanziario.