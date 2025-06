Quanto ha pagato il Napoli Marianucci

Getty Images

Erano mesi che il Napoli aveva bloccato. Il difensore classe 2004 aveva colpito per la sua qualità e la sua sicurezza mostrate con la maglia dell'Empoli nella scorsa stagione, così appena hanno deciso di andare sul giocatore c'è stata l'accelerata definitiva per evitare che potessero inserirsi altre società. Napoli ed Empoli hanno ottimi rapporti e chiudono da diversi anni affari importanti, Marianucci si aggiunge alla lista dopo che nei giorni scorsi il presidente De Laurentiis ha ufficializzato l'acquisto di un difensore si talento e prospettiva.

- La trattativa tra Napoli ed Empoli per Marianucci è filata liscia senza intoppi, nessuna frenata e da tutte le parti c'è sempre stato ottimismo per chiuderla in modo positivo. Il giocatore ha firmato un. I club avevano già trovato da tempo un accordo verbale, per formalizzare il trasferimento hanno dovuto aspettare la riapertura del mercato ufficializzando il passaggio.

- L'ultima stagione per Marianucci è stata quella del debutto in Serie A ma anche della conferma ai massimi livelli. Ha giocato 24 partite totali tra campionato e coppe,contro Catanzaro e Torino nei primi due turni della competizione. Difensore centrale che all'occorrenza può fare anche il mediano o terzino destro, in campionato ha totalizzato 12 presenze da titolare e altre 6 da subentrato a partita in corso.