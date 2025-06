Quanto ha pagato l'Atalanta Kossounou

Getty Images

Quanto ha pagato l'Atalanta KossounouBergamo-Leverkusen andata e ritorno. Un viaggio di piacere perche l'Atalanta ha preso a titolo definitivo dopo una stagione in prestito. Non si è trattato di un riscatto - i nerazzurri avevano il diritto ma non l'hanno esercitato - è stata una rinegoziazione da zero tra i due club che alla fine hanno trovato l'accordo per il trasferimento del difensore ivoriano classe 2001 a Bergamo a titolo definitivo. Il giocatore in Italia si è trovato bene e fin dall'inizio ha dato apertura per un ritorno all'Atalanta, dove ora troverà Ivan Juric e non più Gasperini.

- Come detto, l'Atalanta non ha fatto scattare il diritto di riscatto per Kossounou ma si è seduta a trattare da zero con il Leverkusen:. I nerazzurri sono riusciti a ottenere un leggero sconto - circa 5 milioni - rispetto alla cifra del riscatto concordata tra i club al momento del trasferimento.

- Nella stagione scorsa Kossounoua causa di un infortunio al tendine che lo costringe a operarsi. Rientra per il finale di campionato, giocando da titolare le ultime cinque partite aiutando la squadra a centrare il terzo posto e la conseguente qualificazione alla prossima Champions.