Quanto vale De Winter per il Genoa

Dopo aver venduto Dragusin al Tottenham, il Genoa aveva già in mente il suo sostituto: niente investimenti sul mercato, quel posto sarebbe stato di. E così è andata: il difensore è diventato uno dei punti fermi della squadra rossoblù, ha perso un paio di mesi tra ottobre e dicembre scorsi per un problema muscolare rimediato con la nazionale belga ma quello stop non ha condizionato la sua stagione, messo alle spalle l'infortunio è tornato in campo con un rendimento più che positivo.

- Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, per prenderlo dai bianconeri il Genoa ha fatto un investimento totale di circa 10 milioni di euro tra prestito e riscatto; una cifra che oggi è decisamente più alta e non è escluso che possa continuare a lievitare se il giocatore dovesse giocare ancora su questi livelli., la Juve né una clausola di recompra né una prelazione sul difensore monitorato da diversi club sia in Italia che all'estero.

- De Winter infattiper capire i costi e la fattibilità di un'eventuale operazione, il prezzo è fissato e il giocatore - che non intende impuntarsi per andare via - non si opporrebbe a un trasferimento che gli permetterebbe di passare a uno step successivo della sua carriera.