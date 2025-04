Quanto vale Leoni, il difensore del Parma che piace a Juventus e Inter

Getty Images

Chi cerca un difensore in prospettiva per l'estate, sta monitorando la crescita di. Il classe 2006 del Parma è diventato uno dei migliori giovani del campionato e con Chivu in panchina sta trovando continuità anche da titolare nella difesa gialloblù. Cresciuto nelle giovanili del Padova e arrivato in estate dalla Sampdoria, gioca centrale in un reparto a tre ma può fare anche il terzino destro come già successo ogni tanto; anche un gol in Serie A, arrivato a febbraio scorso nella trasferta di Cagliari.- Su Leoni hanno messo gli occhi Juventus e Inter, che l'aveva già cercato in estate prima di essere anticipata dal Parma. I gialloblù l'hanno pagato intorno ai 5 milioni di euro più altri 3,5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita,. Convinti di avere un talento tra le mani, a febbraio scorso la società ha blindato Leoni allungando la scadenza del contratto a giugno 2029; chi lo vuole dovrà sedersi a trattare.

- La Juve in estate vuole puntare sui giovani made in Italy, dopo investimenti importanti nelle ultime due sessioni di mercato, qualcuno con più esperienza e altri - come Leoni - giovani in rampa di lancio., Acerbi e de Vrij dovrebbero rimanere ancora un anno ma intanto Marotta e Ausilio si guardano intorno per pianificare il futuro, e non hanno mai perso di vista il difensore del Parma. Occhio anche a interessi dall'Inghilterra e Spagna.