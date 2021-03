Il centrocampista della Juventus e della Francia Adrien Rabiot è intervenuto in conferenza stampa il giorno dopo il pareggio con l'Ucraina e si è soffermato anche sulla sua stagione in bianconero: "Alla Juve è tutto più complicato rispetto alla Francia dal punto di vista collettivo. Io cerco sempre di dare il meglio e gioco molto, ma è difficile ottenere sempre buoni risultati scendendo in campo ogni tre giorni. L'allenatore vede però che provo a fare ogni volta del mio meglio, questo gli piace".