Rafa Mir a un passo dal Torino: ha sfiorato il Milan, come cambia con lui l'attacco di Juric

Simone Gervasio

Si muove il Torino sul mercato. Il club di Urbano Cairo ha messo le mani su Rafa Mir, attaccante spagnolo del Siviglia. Il classe 1997 è a un passo dal rinforzare la rosa di Ivan Juric: come riportato da Sky Sport, in giornata ci sono stati contatti positivi tra i club che hanno imbastito un'operazione in prestito con diritto di riscatto.



LE ULTIME - Dal Torino filtrano sensazioni positive sulla buona riuscita dell'affare che non è comunque ancora definito ma potrebbe completarsi nelle prossime giornate. Mir era già stato a un passo dalla Serie A. Nell'ultima sessione di mercato infatti c'era il Milan sulle sue tracce in quella ricerca del vice Giroud che poi ha portato a San Siro Jovic. Rafa è rimasto a Siviglia ma - come la sua squadra - non sta brillando. Nel 2023/24 ha infatti raccolto 14 presenze in campionato, con due gol.



IL PROFILO - Nato a Murcia il 18 giugno 1997, è passato dalle giovanili del Barcellona, del Real Murcia e del Valencia ed esordito proprio con l'ultima squadra citata. Già nel 2018 però, a 21 anni, è iniziato il suo girovagare. Prima il Wolverhampton, poi il ritorno in patria al Las Palmas quindi ancora Premier nel 2019 al Nottingham Forest. Prima della Liga con Huesca e Siviglia. Attaccante forte fisicamente ma che si destreggia bene anche palla al piede, Mir era considerato uno dei migliori prospetti del calcio spagnolo. Ha giocato con tutte le rappresentative giovanili iberiche, vinto nel 2021 l’Europeo Under 21 e sfiorato il successo olimpico nel 2020.



TORINO - Rafa Mir va a inserirsi in un reparto già affollato. Certo è che la scelta di Juric di schierare 2 punte titolari, anziché una come all'inizio del campionato, ha rimescolato le carte in attacco. I granata ora possono contare su Duvan Zapata, Toni Sanabria e Pietro Pellegri come numeri nove ma gli ultimi due sono stati accostati a diverse squadre nelle ultime settimane. Soprattutto l'italiano potrebbe lasciare la Mole per tornare nella sua Genova.