Nuovi sviluppi sull'aggressione che nella notte tra il 5 e il 6 giugno ha portato all'accoltellamento di un 24enne durante una rissa in pieno centro a Milano. Come riferito da Ansa, è stato arrestato il presunto aggressore: si tratta di un 21enne milanese, figlio dello storico leader degli ultras dell'Inter Franco Caravita.



Il ragazzo è stato individuato dai carabinieri e riconosciuto grazie alle telecamere della zona (corso Garibaldi, una delle strade della movida milanese) e dalle testimonianze dei presenti, che hanno parlato di 'ultras'. Gli investigatori si sono recati in via Padova perquisendo la sua abitazione e una vettura a lui in uso: sono stati posti sotto sequestro un coltello serramanico e abiti sporchi di sangue, gli stessi che avrebbe indossato la sera dell'aggressione. Il giovane si trova nel carcere di San Vittore in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria: è accusato di tentato omicidio aggravato, lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti a offendere.