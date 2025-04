Ranieri: "L'addio alla Juventus nel 2009? Se un giorno farò un libro scriverò la verità"

Getty Images

Nel corso della conferenza stampa odierna, a due giorni dal match con la, allenatore della, torna con una battuta sul suo passato in bianconero: "Se ho un senso di rivalsa per come è finita a Torino?. Sarà una bella partita. Sono due squadre che vogliono lottare per qualcosa di più. Dicevate che il ciclo di partite dei mesi scorsi era facile ma non era vero. Affronteremo una partita alla volta contro grandi squadre. Voglio che i nostri tifosi alla fine siano orgogliosi. Poi possiamo vincere o perdere".

dall'estate del 2007 fino a due giornate dal termine del campionato 2008-09, quando venne sostituito da Ciro Ferrara. Con la Juventus, Ranieri ha ottenuto un terzo e un secondo posto, con un, in tutte le competizioni, di 93 partite con 46 vittorie, 30 pareggi e 17 sconfitte.Ranieri, in conferenza, ha parlato anche del buon andamento della sua squadra nei match contro le big in questa stagione: "Non ho affrontato il tema sotto questo punto di vista. Dentro una partita ci sono più partite e ognuna fa storia a sè. La Juve è partita benino però sta lassù. Noi siamo partiti male, per cui sarà una grande partita. Noi abbiamo un calendario difficile, ma anche gli altri non sono messi meglio. Cercheremo di rendere complicata ogni partita agli avversari".