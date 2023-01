Dagli studi di Pressing, l’ex attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli, ha espresso la propria opinione in merito alla prestazione offerta dall’Inter contro il Napoli. Queste le sue parole.



“L'Inter ha fatto una grandissima partita, ha tanti meriti perché ha interpretato la gara come quella contro il Barcellona, con grande cuore, grande difesa e grande pressing. Ha voluto la vittoria con carattere e l'ha meritata. Per il Napoli parecchi giocatori importanti sono venuti meno, uno su tutti Osimhen, e gli azzurri si sono espressi al di sotto delle proprie possibilità".