Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha risposto a tre domande sul ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax di domani ai microfoni di Gazzetta.it:



Da ex attaccante e allenatore, chi deve giocare domani tra Mario Mandzukic e Moise Kean?



"Io non avrei dubbi a scegliere Mandzukic. Al di là del momento, è uno che nelle partite importanti viene sempre fuori".



Incide anche il grande feeling con Ronaldo?



"Certo, per me è questo il principale fattore che gioca a favore di Mario. Il croato è perfetto per impegnare le difese e agevolare il compito di Cristiano".



Però Kean sta stupendo anche i suoi più grandi estimatori.



"Parliamo di un predestinato, farà una grande carriera. Lui, a differenza di Mandzukic, può iniziare in panchina ed essere determinante per dare la svolta a gara in corso".