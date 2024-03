Real Madrid-Athletic Bilbao: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Mancano 9 giornate alla fine del campionato e gli uomini di Ancelotti sono padroni del proprio destino: i Blancos sono primi in classifica e hanno 8 punti di vantaggio sul Barcellona e 10 sul Girona. Domenica sera, però, la capolista dovrà misurarsi, allo stadio Santiago Bernabeu, conto l’Athletic Bilbao, che vorrà fare le prove generali in vista della finale di Copa del Rey che potrà disputare il sabato successivo contro il Maiorca. I Leones stanno facendo una splendida annata, possono tornare ad alzare un trofeo e sono al momento al quarto posto, dopo aver sorpassato l’Atletico Madrid.

• Partita: Real Madrid-Athletic Bilbao• Data: domenica 31 marzo 2024• Orario: 21.00

Lunin; Carvajal, Rudiger, Nach, Mendy; B. Diaz, Kroos, Tchouameni; Bellingham; Joselu, Rodrygo. All. AncelottiAgirrezabala; De Marcos, Vivian, Y. Alvarez, Lekue; de Galarreta, Prados; I. Williams, Sancet, N. Williams; Guruzeta. All. Valverde