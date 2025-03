Real Madrid-Atletico Madrid: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League ed è subito derby di Madrid: si giocaSfida stellare al Santiago Bernabeu, la prima del doppio confronto tra i Blancos e i Colchoneros che mette in palio i quarti di finale.La squadra di Carlo Ancelotti arriva all'appuntamento dopo aver eliminato ai playoff il Manchester City di Pep Guardiola: vittoria per 3-2 all'andata per il Real e netto 3-0 al ritorno con tripletta di Kylian Mbappé.L'Atletico di Diego Simeone invece non è dovuto passare dagli spareggi, ha conquistato l'accesso diretto agli ottavi chiudendo la fase campionato al sesto posto assoluto con 18 punti.

: Courtois; Lucas Vazquez, Rudiger, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Brahim Diaz; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Junior.. Ancelotti.: Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Javi Galan; G. Simeone, De Paul, Llorente, Lino; Griezmann, Alvarez.. D. Simeone.- La sfida tra Real Madrid e Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno e Sky Sport (252).Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.

- Real Madrid-Atletico Madrid sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, per i clienti Sky, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.L'alternativa è rappresentata da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, acquistando il Pass Sport.- La telecronaca del derby di Madrid è affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi.