La partita più attesa,si sfidano al Santiago Bernabeu nell'andata dei quarti di finale died è lo scontro tra le due favorite per la vittoria finale nella competizione. E le formazioni ufficiali regalano la prima sorpresa:Il centrocampista belga classe 1991 è il capitano e il faro tecnico dei Cityzens, ma viene escluso dall'undici iniziale della sfida assieme ai vari Doku, Alvarez ed Ederson.Nel primo round di quella che viene definita una 'doppia finale anticipata', De Bruyne si accomoda in panchina con Pep Guardiola che preferisce mandare in campo dal 1' l'ex di turno,. Ma perché ha fatto questa scelta?

- De Bruyne non è alle prese con un infortunio, la sua esclusione è dovuta a unaccusato a poche ore dalla partita di Madrid.A svelarlo è stato Pep Guardiola prima dell'inizio di Real-City: "Abbiamo fatto un incontro, lui era pronto, e quando siamo arrivati,".: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Tchouameni, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius.. Ancelotti.

: Ederson; Stones, Ruben Dias, Gvardiol, Akanji; Rodri; Bernardo Silva, Foden, Kovacic, Grealish; Haaland.. Guardiola.