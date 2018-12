Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, fresco Pallone d'Oro, dichiara amore alle Merengues: "Ho ancora due anni di contratto con il Real Madrid e spero di terminare la mia carriera in questo club. La società continua a dimostrarmi tutto il suo affetto, la mia famiglia è felice a Madrid e io voglio continuare a divertirmi in questo grandissimo club". In estate il 10 della Croazia è stato molto vicino all'Inter: con queste parole, l'allontana.