Hazard, Jovic, Militao, Ferland Mendy. E ora un altro obiettivo, un altro grande obiettivo: Paul Pogba. Zinedine Zidane ha fatto richiesta esplicita a Florentino Perez: vuole il francese del Manchester United, a tutti i costi. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra il presidente del Real Madrid e José Angel Sanchez, nel quale si è ribadita la volontà di provarci fino alla fine per il numero 6 dei Red Devils. Come già accaduto in passato.



ALLA RONALDO - Come scrive As, infatti, Zidane e Florentino sono disposti ad aspettare fino al 2 settembre, data di chiusura del mercato in Spagna, come in Italia. In Inghilterra, invece, chiude l'8 agosto, ma per le uscite c'è sempre tempo. Per questo la strategia del Real è quella di aspettare Pogba, pronto a ribadire la sua volontà a Solskjaer nei prossimi giorni. Qualcosa di già accaduto in passato, sempre col Real Madrid protagonista: 31 agosto 2002, nelle ultime ore di mercato Ronaldo il Fenomeno lascia l'Inter e si trasferisce alla Casa Blanca.



POGBA DICE SI' - Ancora in vacanza, visti gli impegni con le nazionali di giugno, l'ex Juve, appena si aggregherà alla squadra, si confronterà col manager norvegese: Pogba ha già detto sì alle Merengues, per questo il Real ha la forza di aspettare una mossa del campione del mondo, che deve uscire ancora di più allo scoperto per volare in direzione Real. Con Zidane che lo aspetta a braccia aperte.