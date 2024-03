Real Madrid, prende quota Leny Yoro

Il Real Madrid non si ferma ed è attivissimo sul mercato. Kylian Mbappé sembra sempre più destinato a vestire la camiseta blanca la prossima stagione, in un affare a parametro zero visto il contratto in scadenza con il Paris Saint-Germain, ma non è l'unico colpo Galactico in canna.



Nel frattempo Florentino Perez continua a lavorare anche sul fronte Alphonso Davies. Il contratto del terzino canadese con il Bayern Monaco scadrà nel 2025, ma non è escluso che l'affare possa essere anticipato all'estate. Ma non finisce qui.



PRENDE QUOTA LENY YORO - Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola, il Real Madrid ritiene di essere in pole nella corsa a Leny Yoro. Il difensore centrale classe 2005 è la rivelazione del Lille, il suo contratto scade nel 2025 e per questo si prende in considerazione l'ipotesi di una cessione in estate. Con una cifra già stellare: 50-60 milioni di euro, questa la valutazione fatta dal club francese.



CONCORRENZA - Real convinto, ma le merengues non sono sole nella corsa al giovane talento: anche Paris Saint-Germain e Atletico Madrid hanno messo gli occhi su Yoro, può scatenarsi una vera e propria asta internazionale.



LA STAGIONE DI LENY YORO - In questa stagione Yoro ha collezionato 31 presenze complessive con il Lille realizzando 3 gol, 2 in Ligue 1 e uno nelle qualificazioni alla UEFA Conference League.