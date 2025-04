Real Madrid, tegola Camavinga: lesione completa del tendine dell'adduttore, fuori almeno 3 mesi

La sofferta vittoria di ieri sera, in trasferta sul campo del Getafe – che ha consentito di restare a -4 dal Barcellona capolista in Liga – ha lasciato in eredità un prezzo salato in termini di infortuni. Oltre a David Alaba, sostituito all'intervallo per un problema muscolare,Gli esami medici ai quali si è sottoposto il classe 2002 nelle scorse ore hanno evidenziato infatti la– a partire dalla finale di Coppa del Re contro il Real Madrid di sabato, oltre alle ultime 5 giornate di campionato –negli Stati Uniti che prende il via il prossimo 13 giugno.Quello di Camavinga è soltanto l'ultimo grave infortunio in ordine di tempo per il Real Madrid, che ha dovuto rinunciare in questa stagione a Eder Militao (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio, il secondo per lui in carriera) al capitano Dani Carvajal e per diverso tempo non ha potuto contare nemmeno su David Alaba (di rientro da un grave problema al ginocchio). Oltre a contrattempi di varia natura che hanno riguardato, nel corso dell'annata, Mendy, Bellingham, Brahim Diaz, Lucas Vazquez, soltanto per citare alcuni dei casi più noti.