Raphael Varane, difensore del Real Madrid, parla di Zinedine Zidane, fresco di addio: "Ora ci vuole un buon allenatore per avere successo in questo contesto, dove c'è molta pressione e c'è molto da aspettarsi. Sarà difficile eguagliare Zidane, ma non possiamo chiedere a chi arriverà di vincere così tanto in così poco tempo".