Lasciato il Milan per trasferirsi in prestito all'Aston Villa, Pepe Reina racconta in un'intervista a Onda Cero il suo arrivo in rossonero nel 2018 e svela come i piani non abbiano rispettato quanto promesso da Fasson e Mirabelli: "Firmai con il Milan perché Gianluigi Donnarumma doveva essere ceduto, ma alla fine è rimasto. Ho fatto del mio meglio anche per aiutare Gigio nella sua crescita".



DIFFICOLTA' - Reina offre poi un pensiero anche sul momento dei rossoneri: "Il Milan è un po' in difficoltà, ma tornerà ai suoi livelli".



ASTON VILLA - Chiusura sull'Aston Villa: "​Arrivo con l'idea di aiutare e fare bene, qui posso giocare e ho la possibilità di sentirmi ancora un calciatore".