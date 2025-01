Repubblica - Alta tensione Milan: lite Conceicao-Morata, rapporti tesi con Theo Hernandez e Pulisic. Anche Ibrahimovic sotto accusa

Il Milan è una polveriera. Che rischia di esplodere, a pochi giorni dal derby contro l'Inter e dalla fine della finestra invernale di calciomercato, prevista per lunedì 3 febbraio a mezzanotte. Repubblica racconta quello che è successo negli ultimi giorni nell'ambiente rossonero, dove la tranquillità non è di casa. La festa per il successo in Supercoppa italiana in Arabia Saudita contro l'Inter è un lontano ricordo, le recenti delusioni, su tutte il ko contro la Dinamo Zagabria, hanno aperto il vaso di Pandora. Secondo Repubblica

La lite con Morata, che segue di pochi giorni quella con Calabria, non è stata un fulmine a ciel sereno: come scrive Repubblica già da una decina di giorni i rapporti si erano fatti tesi: le sgridate durante le riunioni tecniche e qualche episodio, come la partenza anticipata del pullman per San Siro prima della partita col Parma.A tutto questo - scrive Repubblica - bisogna aggiungere. A a Zagabria le urla dello svedese contro gli ex compagni, a fine gara, erano perfettamente udibili. E non tutti hanno gradito. Il futuro è un grosso punto di domanda: qualcun'uno andrà via entro il 3 febbraio (Morata e Calabria sono gli indiziati), in molti faranno la valigia in estate. Al Milan si respira aria di rivoluzione.