Repubblica Ceca-Turchia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

(mercoledì 26 giugno 2024 con calcio d'inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per la terza e ultima giornata del Gruppo F nella fase a gironi di Euro 2024. Si gioca ad Amburgo in contemporanea con l'altra partita del girone: Georgia-Portogallo. Arbitra il romeno Istvan Kovacs, assistito dai connazionali Vasile Marinescu e Ovidiu Artene, con il norvegese Espen Eskas quarto uomo e il polacco Tomasz Kwiatkowski al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Coufal, Holes, Jurasek, Provod, Schick e Soucek da una parte; Samet Akaydin, Hakan Calhanoglu e Zeki Celik dall'altra. Dove è assente per squalifica Abdulkerim Bardakci.

Partita: Repubblica Ceca-Turchia.Data: mercoledì 26 giugno 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 21:00.Canale TV: Sky Sport (canale 253).Streaming: Sky Go, NOW.- Repubblica Ceca-Turchia viene trasmessa viene trasmessa da Sky: gli abbonati all'emittente satellitare possono seguire la partita in diretta tv su Sky Sport (canale 253), in Diretta Gol insieme all'altra partita del girone (Georgia-Portogallo) su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. In streaming l'evento è disponibile su Sky Go e su NOW.

- Telecronaca affidata a Riccardo Gentile su Sky Sport canale 253, a Paolo Redi in Diretta Gol su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.(3-5-2): Stanak; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Barak, Provod, Doudera; Hlozek, Chytil. CT Hasek.(4-2-3-1): Altay Bayindir; Mert Muldur, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Ferdi Kadioglu; Ismail Yuksek, Hakan Calhanoglu; Irfan Can Kahveci, Arda Guler, Kenan Yildiz; Baris Alper Yilmaz . CT Montella.