Repubblica - Milan, c'è anche Pochettino per la panchina

31 minuti fa

Stefano Pioli è al passo d'addio col Milan. L'allenatore capace di riportare i rossoneri allo Scudetto sarà sostituito in estate. I rossoneri stanno sfogliando la margherita e continuano a spuntare nomi papabili per la panchina di San Siro. Da Conceicao a De Zerbi, da Van Bommel a Lopetegui, da Conte a Fonseca: sono stati tanti e sono tuttora tanti i profili accostati al Milan. E ora se ne aggiunge un altro.



NOME NUOVO - Secondo quanto riportato da Repubblica, un altro allenatore che Cardinale sta valutando è Mauricio Pochettino. Ex Tottenham e Psg, sta riuscendo nell'impresa di risollevare il Chelsea ma fine stagione potrebbe separarsi dai Blues. Un sondaggio insomma è partito, l'argentino era stato già accostato negli anni scorsi alla Juve e piace soprattutto per il suo “curriculum europeo”.