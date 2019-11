Dopo la vittoria contro il Milan, spuntano piccoli retroscena. La Lazio sbanca Milano dopo 30 anni di tabù, i tifosi biancocelesti finalmente possono festeggiare a San Siro. La serata è stata costellata di giocate e gol, ma anche di piccoli grandi gesti.



RETROSCENA MILAN-LAZIO - Prima della partita i più attenti si saranno accorti che, insieme alla terna arbitrale, solo Bastos non indossava la canonica felpa della tuta ufficiale Lazio, che tutti i compagni già avevano addosso. Motivo semplice: l'angolano l'ha ceduta al bambino con cui è entrato in campo, come già aveva fatto Lulic prima di Lazio-Spal. Una piccola gentilezza che vale molto.