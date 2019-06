Dubbi sul futuro di Arjen Robben dopo l'addio al Bayern Monaco. Il 35enne olandese non ha ancora deciso quale sarà la prossima avventura nonostante le tante offerte in Europa e fuori dall'Europa. A Sky Sport, l'esterno non ha sciolto le riserve: "Mi ha detto van Bommel che le porte del PSV sono sempre aperte, ma non ho ancora deciso se continuerò a giocare".