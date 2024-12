Getty Images

Il posticipo delle 20.45 del lunedì serachiude il programma della 14esima giornata di Serie A. Una sfida che è decisiva per i bergamaschi che possono portarsi al secondo posto solitario in classifica. Una sfida altrettanto importantissima per i giallorossi che vincendo si allontanerebbero dalla pericolosissima zona retrocessione oggi distante soltanto 2 punti.vi fornirà la moviola live della gara che sarà arbitrata daGuidaDi Iorio – Capaldo

Iv: MarchettiVar: AbissoAvar: MeravigliaLookman segna su sponda di testa di Bellanova, ma l'assistente di Guida annulla immediatamente per posizione di fuorigioco che il var conferma. Scelta corretta già in campo.Protesta di Dovbyk che cade in area dopo aver subito un colpo da Kolasinac. Il difensore dell'Atalanta però ha prima giocato la palla e poi ha incocciato il piede sinistro dell'attaccante. Giusto non concedere il penaltyDjimsiti e Dybala vengono a contatto con l'atalantino che allarga il braccio e colpisce con il gomito sulla spalla l'argentino che si ferma e protesta portandosi però le mani al volto. La Roma voleva l'ammonizione