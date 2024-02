Roma-Brighton, De Zerbi mette le mani avanti: 'Abbiamo tanti infortunati, dura competere'

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton che affronterà la Roma giovedì prossimo, ha commentato la sconfitta in FA Cup contro il Wolverhampton con delle dichiarazioni riportate dal sito ufficiale del club: "Penso che abbiamo giocato molto bene ma abbiamo commesso molti errori sotto porta. Sono però orgoglioso della prestazione, soprattutto con molti giovani in campo. Con nove giocatori infortunati o squalificati è molto difficile competere contro i Wolves a questo livello. Spero che Lamptey possa essere disponibile per sabato, anche Veltman. Per Milner ci serviranno altre due-tre settimane. Abbiamo perso Jack Hinshelwood, che è stato molto importante per noi, così come Mitoma. Per quanto riguarda Joao Pedro ci vorranno tre settimane ancora, mentre Ferguson spero che possa giocare sabato". Altre defezioni (oltre a Mitoma) in vista della doppia sfida alla Roma di De Rossi in Europa League.