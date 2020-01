Mer Cetin, difensore della Roma, parla a DHA del suo futuro: "l rapporto col mister è ottimale, sento fiducia. Mi sento centrale, non l'ho mai persa e cerco di sfruttare al meglio le possibilità. Sono certo che presto avrò nuove occasioni. Voglio crescere passo dopo passo, sono arrivato a Roma e voglio indossare questa maglia per tanti anni, raggiungendo successi in Italia e in Europa".