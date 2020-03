In difesa per Fonseca il nome forte potrebbe essere quello di Carlos Augusto, terzino sinistro del Corinthians, uno che all’occorrenza potrebbe giocare anche centrale. È in attesa del passaporto da comunitario, il che lo renderebbe ancora più appetibile per i giallorossi. Che in quel ruolo devono risolvere il problema del dopo-Kolarov. In attacco, invece, è Tiquinho Soares (15 milioni) il nome sul quale puntare. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.