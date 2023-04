Legame a doppio filo. José Mourinho e Paulo Dybala stanno trascinando la Roma nella rincorsa alla qualificazione in Champions League, ma entrambi non hanno ancora sciolto i nodi sul proprio futuro. L'attaccante argentino ex Juventus ha una clausola d'uscita al termine di questa stagione, al momento non sono fissati appuntamenti con il club giallorosso per discuterne. Sempre secondo Il Messaggero, il suo futuro è legato a quello dell'allenatore portoghese.