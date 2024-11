Roma, è fatta per il ritorno di Ranieri: tutti i dettagli

Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della: contratto fino a giugno 2025. Si attende solo il comunicato ufficiale ma l’accordo tra le parti è stato trovato. Per la terza volta in carriera torna a sedersi sulla panchina giallorossa. Solamente Nils Liedholm lo ha superato con 4. Ieri è volato a Londra per parlare con i Friedkin e nella giornata di oggi è andato in scena l’incontro con Dan e Ryan nella città inglese. Una scelta d’amore quella di Claudioche ha accettato di tornare in una situazione complicata.- La Roma si trova al dodicesimo posto ed ha solamente 4 punti in più del Lecce terzultimo. L’ambiente è bollente e lui è l’unico che può risollevarlo riportando gioia tra i tifosi.dove però non ci saranno 14 giocatori che sono impegnati con le proprie nazionali.

- Avrà però modo di ritrovare subito, Pellegrini ed El Shaarawy. Tutti e tre hanno fatto parte del Ranieri-bis nel 2019. Stagione terminata con l’addio di Daniele De Rossi. Ranieri conosce anche Shomurodov: l’anno scorso lo ha avuto al. Alle 18.20 partirà da Londra e raggiungerà la Capitale. Nel futuro per lui potrebbe esserci anche un ruolo come direttore tecnico.