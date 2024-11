Altro giro, altro allenatore per la. I giallorossi sono passatie ora, esonerato l’ex, si apprestano ad affidare la loro panchina a un nuovo mister, un ritorno. Tutto porta infatti al nome di, romano e romanista, che tornerebbe nel suo club del cuore per risollevare le sorti di una squadra sprofondata alin campionato conCon l’allenatore testaccino, ivanno sul sicuro e si affidanoe alladi chi, come pochi altri, conosce l’ambiente e la responsabilità di guidare il club della capitale. La proprietà americana d’altronde non può permettersiper evitare un ulteriore salasso dal punto di vista economico. I due tecnici esonerati infatti restano a libro paga della società che, per i loro contratti,, cui si aggiungeranno quelli destinati al terzo allenatore, ancora da ufficializzare.

aveva firmato un accordo col club che gli garantirà unConinvece il contratto èe resterà in vigore fino a fine accordo, a meno che il croato non trovi una nuova squadra. Anche Claudiodovrebbe firmare fino a giugno 2025 ma il suo incarico potrebbe allungarsi e spostarsi in società come direttore tecnico o consulente della proprietà presente a Roma 365 giorni all’anno.