I 394 milioni d’indebitamento, i 204 milioni di perdite (la seconda più alta della storia della Serie A), i (soli) 141,25 milioni di fatturato, i meno 242,4 milioni di patrimonio netto consolidato, i meno 88,3 milioni di perdita d’esercizio (che incorre nella fattispecie prevista dell’articolo 2447 del codice civile) certificano che la combinazione fra l’ultimo periodo di gestione Pallotta e la pandemia di Covid ha messo in grande difficoltà i conti della Roma. Alla luce di tutto questo non stupisce che la famiglia Friedkin sia dovuta correre subito ai ripari, come oggi sarà sancito dall’assemblea societaria che oggi varerà la ricapitalizzazione di 210 milioni decisa il 25 ottobre. E a gennaio potrebbero essere ufficializzati i futuri sponsor: main e tecnico. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.