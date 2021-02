Il ritorno del Faraone ha convinto tutti. Per rivedere El Shaarawy in campo però bisognerà aspettare ancora visto che non gioca una partita ufficiale da novembre con l'Italia. L'ex rossonero si è allenato a Dubai con un preparatore atletico ma ora dovrà seguire un percorso più intensivo di circa 10 giorni prima di potersi allenare in gruppo. Il suo nuovo debutto con la Roma quindi è da attendersi verso la fine di febbraio.