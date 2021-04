Paulo Fonseca interviene in conferenza stampa per presentare il match con il Sassuolo di domani pomeriggio . Dopo la sosta dedicata alle nazionali, la Roma vuole ripartire col piede giusto, anche in vista dell’impegno europeo con l’Ajax.



Come stanno Smalling e Cristante? Chiederà un sacrificio a Spinazzola?

Smaling sta meglio ma non è pronto per giocare. Cristante è pronto e giocherà. Spinazzola fra i tre difensori è una possibilità forte, anche Karsdorp.



Veretout è assente da un mese. Come va il suo recupero? Sarà tra i convocati?

Sta molto meglio, oggi si è allenato con la squadra e sarà convocato per domani. La prossima settimana possiamo averlo al 100%.



Ipotizzabile l'alternanza tra Dzeko e Mayoral in campionato ed Europa League?

"Sto solo pensando alla prossima partita, ho scelto chi giocherà domani poi vedremo con l'Ajax



In settimana è stato scritto che i calciatori non credono alla Champions. Ha questa sensazione?

"No, assolutamente il contrario. Ci sono 30 punti a disposizione e ci sono le possibilità



Esiste ancora un ballottaggio in porta?

"No, ho fatto la mia scelta e domani giocherà Pau. Poi penseremo all'Ajax"



Cosa accomuna e cosa differenzia Sassuolo e Ajax?

"Sono due squadre che vogliono avere sempre l'iniziativa ma sono molto diverse come attaccano. Preferisco giocare contro questo tipo di squadre ma dipende da noi, da quello che facciamo"



Le condizioni di Mkhitaryan?

"Sta lavorando individualmente, sta molto meglio, vediamo la prossima settimana"