Roma, Foti: 'Il video hard? Sapevo tutto, ma non l'ho visto'

"Capisco il vostro lavoro, so che è una cosa dove ci sono di mezzo avvocati. Non parlo di cose non di mia competenza. Mi dispiace, so che è successo e che la cosa andrà in tribunale perché si parla di licenziamento e perdita di lavoro". Così all'agenza di stampa Salvatore Foti, vice allenatore di José Mourinho alla Roma prima dell'esonero del 16 gennaio scorso, in riferimento al caso della dipendente del club giallorosso licenziata dalla società dopo che un suo video 'intimo' era stato rubato e diffuso da un calciatore della squadra Primavera. La diffusione del video, secondo quanto apprende LaPresse, dovrebbe risalire all'ottobre scorso: "Io l'ho saputo dopo il fatto - conferma Foti - C'eravamo ancora noi o poco dopo che eravamo andati via".