Roma, Ghisolfi: "Hermoso via? Ci sono contatti. Rinnovo scattato per Dybala"

Laaffronta l'al Bluenergy Stadium di Udine nella 22esima giornata di Serie A. Prima della gara, il direttore sportivo giallorossoè intervenuto a DAZN e ha toccato vari temi anche di mercato: dal rinnovo dial futuro difino alla possibilità di nuovi acquisti: le sue dichiarazioni.- "Prima di tutto voglio dire che siamo molto contenti che i nostri tifosi siano con noi, è una cosa giusta, tanto più per il rapporto fra le due tifoserie. Il loro posto è sempre al nostro fianco. Sul mercato: come abbiamo detto in precedenza, non vogliamo fare cose non giuste, in inverno serve intelligenza. Ci sono da fare delle uscite prima delle entrate, abbiamo occupato con Rensch il nostro acquisto prioritario, poi vedremo se ci saranno altri movimenti nell'ultima settimana".

- "Ci sono squadre che sono interessate a lui, abbiamo contatti, ma niente di fatto. Dobbiamo prendere un difensore centrale se parte lui, anche se Rensch, Celik e Cristante sono duttili e possono giocare come difensori. Se parte però ci serve qualcuno".- "Possiamo dire ufficialmente che il rinnovo è scattato, siamo molto contenti perché è un leader tecnico ed una figura importante per il club e per i nostri tifosi".