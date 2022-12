Il Portogallo vuole Mourinho. Ma Mourinho vuole il Portogallo? Un legame che in patria stanno spingendo parecchio trova riscontro in un primo tentativo della Federazione lustitana. Dopo la delusione per l'eliminazione dal Mondiale per mano del Marocco,Fernando Santos ha le ore contate e la federazione si sta già muovendo verso il sostituto. Ieri l'indiscrezione, oggi un'ulteriore conferma: stavolta è il quotidiano portoghese 'Record' a parlarne. "Mourinho è il preferito numero uno dalla federazione portoghese, che lo ha già sondato. Aggiungere il ruolo di ct a quello di allenatore della Roma è fuori questione, il contratto fino al 2024 è un ostacolo", dice uno dei giornali più importanti del Portogallo.



DIFFICOLTA' - Mourinho, però, è ancora legato ai giallorossi per un altro anno e mezzo e al momento non ha intenzione di allenare una nazionale. Inoltre la Federazione portoghese non gli garantirebbe lo stesso stipendio che percepisce a Roma. La FPF avrebbe avviato dei contatti informali con lo Special One, ma si tratta di uno scenario molto difficile da concretizzare. Almeno per adesso. In ogni caso, Mourinho non sarà sulla panchina portoghese in questa stagione, scrive il quotidiano. Le porte eventualmente si riaprirebbero solo a giugno. Ma anche questa ipotesi viene scartata a Trigoria. Diverso se sul tecnico dovesse tornare qualche top club. Per le nazionali c’è tempo. E non poco.