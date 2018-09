Una passione smisurata, per la Roma e per De Rossi. Ecco le foto del tifoso che dopo essersi fatto tatuare la maglia di Daniele De Rossi sulla gamba, ha pensato anche di farselo prima autografare per poi trasformare la firma stessa del capitano giallorosso in un altro tattoo. Un gesto d’amore verso il proprio idolo che neanche il tempo potrà cancellare.