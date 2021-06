E' un assistito di Mendes, ha la stima di Mourinho, costa poco (7 milioni) e può permettere a Fuzato di crescere come secondo. Tutti motivi che stanno spingendo la Roma ad affidare la porta a Rui Patricio in scadenza 2022 con il Wolverhampton. Il portoghese, 33 anni, incontrerà Pinto nei prossimi giorni e dovrebbe trovare l'accordo con il club giallorosso. Troppo ostiche le piste che portavano a Szczesny o Donnarumma. Resta in corsa, in caso di mancato accordo, Lloris del Tottenham.