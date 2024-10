Lazio, Lotito: "Da quando ci sono io la Roma è sempre arrivata dietro in classifica"

GETTY

. Punteggio pieno in Europa League e sedici punti in campionato, a solo due lunghezze dall’Inter seconda in classificaha parlato degli obiettivi della sua squadra, senza fare proclami: “hanno contestato l'allenatore, i giocatori... Adesso il cammino della squadra sta smentendo in modo chiaro le critiche., con umiltà, determinazione e spirito di gruppo, partita dopo partita".Lotito ricorda quanto fatto nei suoi anni alla Lazio,"La Laziooggi ha un centro sportivo, dicono, all'avanguardia. Farò pure un documentario specifico.siamo quelli che hanno vinto più di tutti, qualcosa abbiamo fatto".

DERBY - Il presidente, poi, insistePur affermando di non essere in competizione con i giallorossi, puntualizza sulle differenze di risultati degli ultimi anni: “Da quando sono io presidente,, a parte lo scorso anno. In termini di trofei vinti, parlano i numeri. La mia competizione non è con la Roma, vedo a casa miaLa Lazio vuole untare più in alto: “Nuovi obiettivi? Certo, assolutamente sì. Il denaro è importante, ma non è indispensabile, senza il quale non vinci.ma c'erano squadre più attrezzate".

Sul fronte dello stadio e del Flaminio, Lotito ha le idee chiare:Ho preso l'impegno con l'amministrazione comunale che a metà novembre avrei portato uno studio di pre-fattibilità, cosa che avverrà matematicamente perché ho voluto fare un progetto che sia funzionale all'efficienza dell'impianto alla luce delle norme attuali e non di 40 anni fa".Baroni sta sorprendendo. Alla prima occasione in una squadra importante ha - al momento – rispettato le attese: “Se ho scelto Baroni l'ho fatto con una funzione e penso lo abbia capito, oltre a interpretarlo nel migliore dei modi perché si sente parte integrante di una famiglia.Fino ad ora lo sta facendo con maestria, correttezza e rispetto dei singoli perché non sta privilegiando nessuno. Questa situazione sta pagando, per loro deve essere un maestro di vita, diventa un punto di riferimento di un giocatore.

Non può essere considerato uno scarto, tornato in grande forma: "Ma chi lo ha detto che era uno scarto? Non è stato ceduto,perché è un campione e un esempio. Se uno ha 40 anni, e non è il caso di Pedro, non può correre sulla fascia 90 minuti.sta sempre al posto giusto al momento giusto e dà i risultati".