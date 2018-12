Justin Kluivert, esterno offensivo della Roma, candidato per il premio Kopa, una sorta di Pallone d'Oro Under 21, vinto da Mbappé, parla a France Fotball: "Mi sento privilegiato ad essere qui. Sono fiero di essere stato nominato per il premio Kopa. Sono circondato da grandissimi giocatori. Ho lavorato duramente per arrivare qui e adesso che ci sono, è un momento bellissimo per me. Non vedo l'ora che la cerimonia inizi, spero di essere di nuovo qui anche in futuro. Essere nominato per il Pallone d'Oro è il mio sogno e spero di arrivarci nei prossimi anno".