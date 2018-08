Mateo Kovavic offerto alla Roma. Come riportato dall’Ansa, il Real Madrid avrebbe dato il via libera alla cessione del croato, finito nel mirino di diversi club italiano. La dirigenza dei ‘blancos’ avrebbe sondato il terreno anche con la Roma per una sua possibile cessione. “Voglio giocare molto di più, oppure me ne vado”, aveva dichiarato il giocatore alcuni giorni fa al tecnico Lopetegui. La possibile permanenza di Modric al Real ha di fatto dato il via libera alla cessione del centrocampista ex Inter. Monchi però tergiversa e attende la fine del mercato inglese per sapere se è possibile prendere N'Zonzi (corteggiato dall'Arsenal) oppure no.