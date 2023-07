Roger Ibañezè è da tempo sul mercato. Il difensore brasiliano è sul piede di partenza soprattutto dopo l'arrivo di Ndicka. la Roma non considera proposte al di sotto dei 25-30 milioni di euro perché siamo di fronte a un giocatore di 24 anni che sta nel giro della Selecao. Cifra che all’estero, in particolare in Premier League, è alla portata di club grandi e meno grandi, come ad esempio l’Aston Villa, pronto a presentare l’offerta nelle prossime ore. In lizza anche il Tottenham.