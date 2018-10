Zdenek Zeman, allenatore ex Roma, parla a Sport.cz di Patrik Schick, giocatore più costoso della storia giallorossa che ancora fatica a dire la sua nei meccanismi di Di Francesco: “Non credo che la Roma sia il club adatto a Schick, mi sembra che Di Francesco neanche lo volesse. Giocano con tre attaccanti, ma il centravanti è Dzeko e lui non riesce a trovare spazio. Di Francesco non sa cosa fare con lui. A Genova era un buon giocatore, ma giocava in posizione centrale”