Roma-Napoli, le pagelle di CM: Lukaku c'è ma non si vede. Angelino gol meraviglioso, Saelemaekers prezioso

AFP via Getty Images

Laferma ilcapolista nonostante una formazione piena di riserve. Male Svilar in occasione del gol di Spinazzola, Angeliño trova un gol bellissimo. Non basta Spinazzola al Napoli di Conte che non approfitta del mezzo passo falso dell'Inter. Bene Spinazzola che trova il gol. Appannato Lukaku.5 – Sbaglia l’uscita su Spinazzola che lo supera con un pallonetto.5,5 – Dopo il buon esordio ad Udine si alza il livello e la sua prestazione cala. Nel secondo tempo salva un gol sulla linea (dall’80’ Baldanzi SV)6 – Mercoledì non ci sarà in Coppa Italia e Ranieri gli affida il compito di tenere a bada Lukaku. Si perde Spinazzola in occasione del gol dello 0-1. Poi nella ripresa si riprende con delle buone chiusure

6,5 – Inizia la partita subito con un brivido sbagliando un passaggio semplice. Poi si riprende ed è bravo a marcare Lukaku.7 – Torna terzino e si vede poco davanti nel primo tempo. Più propositivo nella ripresa e trova un gol meraviglioso5,5 – Meglio rispetto alle ultime uscite. Si fa vedere anche in avanti ma è impreciso in alcune circostanze.5,5 – Torna dal 1’ dopo due mesi e si rimette davanti alla difesa. Si abbassa in mezzo ai due centrali in fase di impostazione. Regge un’ora poi esce tra i fischi (dal 64’ Dovbyk 6: entra bene)

6 – Onnipresente in mezzo al campo e spina nel fianco dei giocatori del Napoli. Lotta e corre senza accusare mai la stanchezza. Prende un giallo pesante: non ci sarà a Venezia (dal 54’ Paredes: sfiora il gol su punizione due volte. La seconda prende il palo.5,5 – Ha voglia di spaccare il mondo e si fa vedere spesso, ma sbaglia alcune scelte davanti. Quando si ritrova a difendere su Neres sbanda.6 – Dopo la conferma come vice Dovbyk ha trovato il gol contro l’Eintracht e un posto da titolare contro il Napoli. Tanto impegno, ma la gara non era facile (dall’80’ Dybala SV)

5,5 – Tanta corsa e sacrificio, ma poche occasioni. Chiede a gran voce un pallone a Soulé al 15’ ma l’argentino non lo vede. Si sarebbe ritrovato davanti a Meret. Esce per un problema alla caviglia. (dal 54’ Saelemaekers 7: assist prezioso per Angeliño e sempre tra i migliori: Tanti cambia ma la Roma ha carattere da vendere e non molla mai6– Bravo sul colpo di testa di Ndicka. Poi si salva sul palo di Paredes5,5 – Spinge poco in avanti. Non c’è su Angeliño al momento del pari.

6– La Roma si fa vedere poco davanti, ma è bravo a gestire qualche situazione sporca.6,5 – Bene in difesa ed è bravissimo con il lancio per Spinazzola in occasione del gol.6,5– Trova il gol del vantaggio con un pallonetto che supera Svilar. Bravo a contenere Soulé.6 – Lotta in mezzo al campo come un leone.6 – Sempre nel vivo del gioco e bravo a murare un paio di tiri dei giallorossi6 – Con una simulazione prova a prendersi un rigore, ma Fabbri lo ammonisce. Nel complesso gioca una buona partita (dall’86’ Raspadori SV)

6– Si divora il gol del vantaggio al 22’ tirando troppo piano da ottima posizione. Poi solita gara di sostanza6 – Sulla sinistra fa quello che vuole e la Roma va in difficoltà dalla sua parte (dal 75’ Mazzocchi SV)5 – Torna all’Olimpico da ex ma rispetto a San Siro l’accoglienza è meno ostile. Fa a sportellate con Mancini dall’inizio. Si vede poco (dall’86’ Simeone SV)Allenatore:5,5 : il Napoli frena al 91'. Dopo il gol di Spinazzola, però, fa troppo poco per vincere