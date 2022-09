Udinese-Roma 4-0

Rui Patricio 4,5 - Karsdrop lo inganna, non riesce a rimediare sull'errore del compagno. Sul raddoppio di Samardzic poteva fare di più, il quarto gol gli passa sotto le gambe.



Mancini 5,5 - Dietro traballa, come d'altronde tutta la linea difensiva ma rispetto ai compagni sbaglia meno. Peccato per il palo, se fosse entrato la partita per i giallorossi sarebbe cambiata. Dal 65’ Zalewski 5 - Mourinho lo inserisce per dare maggiore spinta sulla sinistra. Non riesce ad incidere, anche lui viene trascinato nel baratro.



Smalling 5,5 - Southgate lo osserva dalla tribuna ma la prestazione di questa sera non è delle migliori. Tiene botta ma non basta.



Ibanez 5,5 - Il primo tempo non è malvagio. Nella ripresa, quando Deulofeu lo punta, soffre tremendamente.



Karsdorp 4 - Il suo errore cambia subito la partita. Troppo superficiale, regala a Udogie il gol del vantaggio. Prestazione horror. Dal 46’ Celik 5,5 - Entra ma non cambia le sorti della corsia di destra. Quando si affaccia in avanti è impreciso. Però almeno non sbaglia tanto.



Cristante 5,5 - Mourinho gli chiede di prendere in mano il gioco della Roma, questa sera però è assente. La manovra dovrebbe passare dai suoi piedi ma il pressing forsennato dei centrocampisti bianconeri lo soffoca. Dal 46’ Belotti 5 - Un tempo, zero occasioni. ll Gallo si sbatte ma alla fine tocca pochissimi palloni.

- L'esperienza questa sera non basta, i centrocampisti bianconeri sembrano avere una marcia in più. Travolto dalla fisicità e della velocità degli avversari.- Parte bene, poi si sgonfia subito. Gli manca lo spunto, non riesce mai a saltare l'uomo.- L'unico a provarci veramente. L'argentino però è solo, i compagni non lo seguono. Mou lo difende giustamente ma attorno gli va costruita una squadra altrimenti non può vincere sempre da solista.- Manca l'apporto del capitano, sulla trequarti si perde. Dovrebbe dare qualità alla manovra ma di occasioni non ne crea. Dall’82’- Perde il duello contro Becao. Cerca di sfruttare il fisico ma finisce per sbattere contro il muro bianconero. Dal 76’- La sua Roma viene travolta dall'Udinese. Una serata no può capitare in un percorso di crescita ma per puntare in alto serve maggiore costanza di prestazione e soprattutto un gioco corale che ad oggi non c'è.