Roma, lutto nel mondo del giornalismo: è morto Alberto Mandolesi. Fu il primo a intervistare Totti



La Roma perde una delle sue figure storiche. E’ morto poche ore fa, a 77 anni, Alberto Mandolesi, volto inconfondibile e voce narrante delle partite della Roma per tanti anni. In carriera infatti ne ha commentate circa duemila principalmente in veste di radiocronista. E' stato il primo ad intervistare in Tv un giovanissimo Totti, ed è stato sempre lui a raccontarne l'esordio nel lontano 1993 in un Brescia-Roma: "E poi c'è un fatto storico. E' uscito Rizzitelli, ha lasciato il posto ad un giovane Francesco Totti". Storiche invece le sue radiocronache come quella nella finale di Coppa Italia tra Roma e Sampdoria dove visibilmente commosso raccontava il gol all'ultimo minuto di Tonino Cerezo o quella (sempre in Coppa Italia) contro il Milan firmate da Muzzi e Caniggia. Sui social sono tanti i messaggi di cordoglio: dai colleghi a Rosella Sensi che lo ricorda come “romanista vero e persona solare”. Ieri durante Roma-Inter in Tribuna Tevere era apparso uno striscione in suo onore: “Forza Alberto, raccontaci un altro gol”.