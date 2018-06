Dopo Silva e Marcano, svincolato a parametro zero dal Porto, Monchi punta ancora lo sguardo verso il campionato lusitano per rinforzare la rosa. I viaggi del ds tra Portogallo e Spagna hanno, infatti, evidenziato l'interesse dei giallorossi per almeno 3 calciatori provenienti da Lisbona e dintorni.



CRISTIANO PICCINI - E' il nome nuovo per il ruolo di terzino destro. L'ex Fiorentina viene da una buona annata allo Sporting Lisbona dopo aver passato tre stagioni al Betis. Proprio a Siviglia Monchi si era accorto di lui, e ora vorrebbe riportarlo in serie A dove Piccini non è stato valorizzato a dovere. Prezzo dell'operazione: 10 milioni più bonus.



TALISCA - Negli ultimi due anni ha giocato in Turchia, ma di fatto è tornato a essere un giocatore del Benfica. Il trequartista brasiliano è stato vicinissimo alla Roma, che però prima deve decidere del futuro di Nainggolan per non ritrovarsi in rosa due giocatori molto simili. Lo vogliono in tanti, anche la Juve.



HECTOR HERRERA - Regista, mezz'ala, incontrista. Ha le doti altletiche e tattiche che fanno al caso di DI Francesco. Il messicano, valutato oltre 20 milioni, piace per dinamismo ed esperienza. Monchi ha chiesto di lui, ma arriverà solo in caso di addio di uno tra Strootman e Nainggolan.



RODRIGO BATTAGLIA - Ha chiesto recentemente la rescissione dopo l'irruzione dei tifosi dello Sporting dentro lo spogliatoio. E' un centrocampista che fa onore al suo cognome, ma dopo l'interesse iniziale di Monchi ha le quotazioni in ribasso. E' argentino, ma ha passaporto italiano. Su di lui pure Atalanta e Betis.



YACINE BRAHIMI - Altro nome al centro dei colloqui di Monchi con il Porto. L'algerino può gocare in tutti i ruoli dell'attacco, ma viene da un'annata non esaltante. La Roma lo valuta meno di 25 milioni, ma in questo moment Kluivert e Ziyech sono in netto vantaggio.