Il ds romanista Monchi è partito ieri, direzione Belgio. Lo spagnolo ha, infatti, diversi obiettivi nella Jupiler League anche se nelle ultime settimane è stato seguito soprattutto Razvan Marin, centrocampista romeno dello Standard Liegi. Classe '96, Marin è uno dei pupilli di Gheorghe Hagi, che non a caso lo considera 'un secondo figlio'. Prima la trafila nell'accademia dell'ex Brescia, poi Marin è approdato al Viitorul Costanza, squadra allenata proprio da Hagi, dove si è messo in mostra per le sue qualità. Destro naturale, è stato utilizzato per lo più come interno di centrocampo, ma considerate le capacità tecniche e la buona personalità, sarebbe capace di agire nelle vesti di perno davanti alla difesa. E soprattutto è un buon tiratore di punizioni: proprio su calcio piazzato ha trovato il gol al debutto con la maglia della nazionale rumena.